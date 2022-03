Leserbrief : Die späte Rache eines Gekränkten

Zum Artikel „Die Ohnmacht des Westens gegenüber Kreml-Chef Putin“ (TV vom 7. März) und anderen Artikeln zum Ukraine-Krieg:

Ob Nero, Stalin oder Hitler: Grausame, unberechenbare Despoten wachsen immer nach. Und dann, wenn verweichlichte, dekadente Hochkulturen innerlich zerfielen, wurden sie von jungen, hungrigen Völkern überrumpelt und zerschlagen.

Wird es dem alten Europa so ergehen wie dem Römischen Reich? Der Vollstrecker seines Untergangs hat aus meiner Sicht den ersten Zug schon getan. Geschichte wiederholt sich, offenbar auch die Paranoia eines Iwans des Schrecklichen: Auf den notorischen Lügner Putin ist in einer Hinsicht Verlass: Er tut das, was er androht.