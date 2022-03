Leserbrief : Durch Eigenkompostierung Transportkosten sparen

Abfall

Der Geschäftsführer des Zweckverbands ART, Herr Dr. Monzel, und der damalige Landrat des Vulkaneifelkreises Thiel haben bei einer Podiumsveranstaltung nach meiner Meinung in einer herablassenden Form in der Sache gewirkt. Ergebnis war die Beseitigung der Biotonne und der Einsatz der Biotüte. Das Ergebnis und der Weg sind den meisten Bürgern noch in Erinnerung. Über die Kosten wurde nur am Rande gesprochen.

In unserem ländlichen Gebiet könnten in den Dörfern nach meiner Meinung 80 Prozent der Haushalte ihren Biomüll selbst kompostieren, in den größeren Orten mindestens 60 Prozent. Damit fielen hierfür Transportkosten für Diesel und Personal nicht mehr an. Um das zu erreichen, braucht man aber Menschen, die bereit sind, an verantwortlicher Stelle ihre Aufgaben zu machen und nach Lösungen zu suchen. Ich glaube, an den verantwortlichen Stellen sitzen die Falschen oder Menschen, die sich nicht trauen, das falsche Tun in der Vergangenheit zu sehen, um nun im Sinne der Allgemeinheit das Richtige zu tun.