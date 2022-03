Leserbrief : Wer bestellt, der bezahlt!

Ukraine-Krieg

Da Putin – nicht Russland – diesen Krieg „bestellt hat“, müssen er und seine Oligarchen auch für die Folgen aufkommen. Da sie das sicherlich nicht freiwillig tun, wäre das „Einziehen“ – nicht „Einfrieren“ deren Vermögen in der westlichen Welt (Konten, Edelmetalle, Schiffe, Flugzeuge, Grundbesitz etcetera) doch ein gangbarer Weg.

Damit ließe sich ein großer Teil der Vermögens- und Personenschäden in der Ukraine begleichen. Der Einspruch der Betroffenen, dies verstieße gegen das Völkerrecht, kann hier keinen Bestand haben. Eine Regierung, die selbst dieses Recht mit Füßen tritt, verliert den Anspruch, sich darauf zu berufen. Wenn es den Oligarchen an ihr Wichtigstes geht, an ihr Vermögen, werden sie reagieren müssen und Einfluss nehmen. Hier sehe ich eine große Chance.