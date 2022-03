Leserbrief : Es ist der Mensch – nicht das Tier …

Zwischenfall

Haben wir momentan eigentlich nicht genügend andere Sorgen, als mal wieder in reißerischer Boulevardzeitungsmanier unsere vierbeinigen Freunde in Verruf zu bringen …? Dieser absolut überflüssige Artikel zum Berner Sennenhund, der mit einer Holzbank im Schlepptau eine Mutter mit zwei kleinen Kindern auf ihrem Pedelec umrannte und dabei verletzte, entbehrt jeglichen journalistischen Tiefgangs und ist in gerade der heutigen Zeit so „überflüssig wie ein Kropf“.