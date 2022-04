Leserbrief : Mini-Jobber und Rentner werden wie Bürger zweiter Klasse behandelt

Energiekostenzuschuss

Die Energiekostenpauschale von 300 Euro soll einmalig an alle Erwerbstätigen gezahlt werden. Rentner sind davon ausgeschlossen, obwohl jeder weiß, dass viele Rentner nur noch etwa die Hälfte des Einkommens haben, das sie als Erwerbstätige hatten.

Viele Rentner leben deshalb an der Armutsgrenze. Das weiß jeder, auch die Politik, die die Schuld daran hat. Die heutigen Rentner haben Deutschland aufgebaut und zu Wohlstand gebracht, haben aber oft selber nicht viel davon. Jetzt kriegen sie wieder deutlich zu spüren, was sie Wert sind.

Da beschließt die Ampel-Regierung eine steuerliche Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro für alle einkommenssteuerpflichtigen Menschen in unserem Land. Soweit, so gut.