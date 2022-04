Leserbrief : Transportkosten und Umweltbelastungen ließen sich durch Biotonne reduzieren

Müllgebühren

Der Vorschlag, zur Kostenreduzierung über stärkere Anreize zur Eigenkompostierung – im Klartext: Kostenvergünstigung – nachzudenken, ist leider nicht zielführend. Der Stopp der Müllfahrzeuge an den Grundstücken der Eigenkompostierung ließe sich natürlich vermeiden. Da aber nicht alle Bürger die Möglichkeit zur Eigenkompostierung haben, müssten die Müllfahrzeuge nach wie vor ihre Runden durch die Straßen drehen.

Transportkosten wie auch Umweltbelastungen ließen sich aus meiner Sicht hingegen durch eine obligatorische Einführung der Biotonne entscheidend reduzieren. Natürlich würden in diesem Fall Eigenkompostierer für eine Leistung bezahlen, die sie nicht in Anspruch nehmen würden – keine Nutzung der Biotonne. Allerdings wäre es fatal, wenn wegen solcher Überlegungen nun ausgerechnet an denjenigen, die zu Recht das jetzige unsinnige Containerverfahren ablehnen, die Abschaffung dieses Systems scheitern würde.