Leserbrief : Impfpflicht nicht einzuführen, ist ignorant und peinlich

Impfpflicht

Zu den Artikeln „Keine Mehrheit für die Impfpflicht: So haben die Abgeordneten aus der Region abgestimmt“ und „Debatte hinterlässt einen politischen Scherbenhaufen“ (beide Trierischer Volksfreund vom 8. April):

Wer Auto fährt, weiß, dass es eine Anschnallpflicht gibt, die jede/n Verkehrsteilnehmer/in vor Unfallschäden bewahren soll. Darüber gibt es kaum eine kontroverse Diskussion. Wer sich hingegen mit Corona befasst, weiß, dass die Impfung den jeweiligen Impfling selber und alle Menschen in dessen Umgebung schützt. Und hier ist das Parlament nicht im Stande, eine allgemein verbindliche und für jeden Menschen nützliche Impfpflicht einzuführen. Das ist in einem Staat, dessen Funktionsträger*innen geschworen haben, dem Wohl des Volkes zu dienen und jeden Schaden von ihm abzuwenden, einfach peinlich, um nicht zu sagen: ignorant und nach meiner Einschätzung verfassungswidrig.

Und ja, die Impfpflicht stellt natürlich einen gewissen Eingriff in die individuelle Selbstbestimmung dar. Einen noch größeren Eingriff stellt es jedoch dar, wenn Ungeimpfte andere und vor allem Hochrisikopatient*innen auf vermeidbare Weise mitgefährden. Wer sich nicht selbst mittels Impfung schützen lassen will, ohne eine Krankheit zu haben, die die Impfung unmöglich macht, sollte denn auch eine Patientenverfügung schreiben, in der sie/er konsequenterweise auch jede mit Corona verbundene Behandlung ablehnt, um die Gesundheitssysteme nicht unnötig zu belasten.