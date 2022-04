Leserbrief : Parteien entfernen sich immer mehr von den Bürgern

Rücktritt von Anne Spiegel

Die Politikverdrossenheit der Bevölkerung, gerade durch Umfragen in dramatischer Weise belegt, erhält immer mehr Dynamik. Das beste Beispiel liefert Frau Spiegel. In Rheinland Pfalz aus meiner Sicht gerade noch rechtzeitig nach Berlin „entsorgt“, übertrifft sie sich hier gleich mehrmals in ihrer Arbeit als Politikerin.