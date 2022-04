Leserbrief : Innergesellschaftliche Notbremse ist längst überfällig

Rücktritt von Anne Spiegel

Was ist das Schlimme am Wohlstandsverlust? Den Landes- und Staatsangestellten und wie sich alle nennen, kurzum all denjenigen, die sich dank des ständig anzuzapfenden Steuerzahlers zumindest in finanzieller Hinsicht wohl in Sicherheit wiegen können, droht wohl der geringste Wohlstandsverlust. Irgendwann gibt es die Quittung für unser Verhalten. Wieder beklagen sich die Reichen zuerst und am lautesten. Wahrscheinlich ist unsere Gesellschaft eine von denjenigen, die am wenigsten leiden muss, sofern man überhaupt von Leiden sprechen kann. Die wenigsten von uns wissen, was wirkliches Leid bedeutet! Wie definiert man Wohlstand? Nur einmal im Jahr in Urlaub fahren? Nur zwei Paar neue Schuhe? Nur alle drei Jahre ein neues Handy? Wann erfolgt in unserer Wohlstandsgesellschaft (leider klafft die Schere zwischen Arm und Reich schon zu weit auseinander) die Erkenntnis, dass wir schon seit Jahrzehnten wie die Made im Speck leben? Und das auf Kosten der Umwelt und der wirklich armen Bevölkerung dieser Erde. Siehe Rumänien, Indien, indigene Völker, Venezuela .... Nicht nur der Rücktritt von Anne Spiegel war längst überfällig. Längst überfällig ist es auch, dass in unserer Gesellschaft die Notbremse gezogen wird. Am besten eine Selbstauslösende!