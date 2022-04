Leserbrief : Auch im Jahr 2022 wird noch mit zweierlei Maß gemessen

Rücktritt von Anne Spiegel

Ja, es wurden Fehler gemacht. Ja, es wurden Unwahrheiten verbreitet. Dennoch steht eines fest. Würden wir von einem männlichen Politiker sprechen, gäbe es längst nicht so viel Aufruhr. Ich behaupte: Wäre Anne Spiegel ein Mann, wäre sie noch im Amt – egal ob das moralisch korrekt wäre oder nicht. Denn auch im Jahre 2022 wird immer noch mit zweierlei Maß gemessen. Während Anne Spiegel Unvereinbarkeit von Familie und Beruf vorgeworfen wird, wäre ein männlicher Kollege wohl für den vorbildlichen Einsatz für seine Familie gelobt worden.

Verantwortliche, die in schwere politische Skandale verwickelt waren, haben einen Rücktritt nicht einmal in Erwägung gezogen. Dass vor allem aus den Reihen der CDU (und vor allem von männlichen Stimmen) Rücktrittsforderungen ertönten, scheint mir einfach lächerlich und entblößt die frauenfeindlichen Doppelstandards, die hier an den Tag gelegt werden.