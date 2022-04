Leserbrief : Was für ein Versagen aller etablierten Parteien!

Impfpflicht

Jetzt zeigt sich, was die vor einem Jahr so viel beschworene Solidarität der drei Koalitionsparteien SPD, Grüne und FDP wert ist. Ein politisches „Dinner“, bei dem Butler James fragen würde: „Same procedure as last year?“, und Miss Sophie antworten würde: „Same procedure as every year!“ Mit anderen Worten: Das gleiche „Prozedere“ wie jedes Jahr!