Leserbrief : Keine Sprachpolizei erforderlich

Gendern

Wer ist Matthias Berger? Gut, dass der Trierische Volksfreund darauf eine Antwort gibt. Mir ist der Mann, obwohl ich ihn überhaupt nicht kenne, sympathisch, weil er als Bürgermeister der sächsischen Stadt Grimma mit dem Genderwahn, der inzwischen in vielen Kommunen und Städten Deutschlands Einzug in die Amtssprache gehalten hat, aufräumt, indem er das Gendern in öffentlichen Verlautbarungen erst gar nicht zulässt.