Leserbrief : War man im Westen so blauäugig und hat die Zeichen der Zeit ignoriert?

Ukraine-Krieg

Die vom Verbrecher Putin gelegte Blutspur hat in den letzten fast 20 Jahren schon tausendfachen Tod, Elend, Vertreibung und Sachschäden in unvorstellbarer Größenordnung verursacht – in Georgien, in Moldawien, bei der Annexion der Krim, beim jahrelangen Krieg im Osten der Ukraine, beim Bombardement in Syrien, beim Liquidieren von Dissidenten in Deutschland, England und anderswo, durch das beispiellose Unterdrücken der Opposition im eigenen Land und durch das „Zündeln“ und Aufstacheln in Mali, Serbien und Bosnien. Nun wird dies durch den brutalen Überfall auf das souveräne Nachbarland Ukraine noch um ein Vielfaches übertroffen. War man im Westen und vor allem in Deutschland so blauäugig und hat die Zeichen der Zeit ignoriert?