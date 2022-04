Leserbrief : Deutschland blamiert sich!

Ukraine-Krieg

Was soll das Herumgekaspere unserer Bundesminister um drei, vier oder sechs Prozent an möglichen Verlusten an Wirtschaftswachstum im Angesicht dessen, was tagtäglich in der Ukraine an Unmenschlichkeit passiert? Die deutschen Politiker blamieren sich bis auf die Knochen in ihrem untauglichen Versuch, die „Notwendigkeit“ russischer Gaslieferungen zu begründen. Wie kann es sein, dass wir weiterhin Geschäfte mit dem Schlächter von Moskau machen?