Leserbrief : Auf ein Scheinproblem kann es keine Antwort geben

Glaube

Warum lässt ein liebender Gott so viel Leid und Krieg zu? Warum lässt er Verbrecher und Gulags unangetastet, aber kleine Kinder schon an Krebs sterben? Solche Fragen bewegen Theologen seit Jahrtausenden. Und die besseren unter ihnen gestehen ein, dass sie darauf keine Antwort haben, die über billigen Trost, Jenseitsflucht oder Käßmann-Phrasen, wir seien „alle dennoch in Gottes Hand“, hinausgehen.