Leserbrief : Wer ist moralisch erbärmlich?

Ukraine-Krieg

Erinnert sich der Herr Bundeskanzler daran? So lange ist es ja noch nicht her. Inwiefern aber wendet er Schaden vom deutschen Volke ab, wenn er schwere Waffen in die Ukraine schickt? Wo liegt der Nutzen für die Bürger dieses Landes, wenn sie der Gefahr eines Atomschlages ausgesetzt werden? Worin besteht für die einfachen Menschen der Vorteil von Sanktionen, die zwar gegen Russland gerichtet sind, in Deutschland aber die Unternehmen und Arbeitsplätze bedrohen und die Preise in unbekannte Höhen treiben?