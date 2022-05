Leserbrief : Schluss mit dem Vollgaswahn!

Verkehr

Am 2. Mai gab es erneut einen schweren Verkehrsunfall auf der B 51 zwischen Trier und Bitburg – ein Frontalzusammenstoß bei Newel, auf wundersame Weise „nur“ mit einem Schwerverletzten. Dies war nur einer von vielen schweren Unfällen, die in erschreckender Regelmäßigkeit auf dieser Strecke passieren: Wir, die Verkehrsteilnehmer, sind erwiesenermaßen nicht in der Lage, diese Strecke sicher zu befahren.