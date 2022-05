Leserbrief : Ich schäme mich vor der Natur

Natur

An einem Tag zwei Extreme: In der Zeitung stand, dass 25 Prozent der Bienen tot sind. Und beim Spazierengehen sah ich einen Gemeindetrecker, der an einem betonierten Graben alles abmähte, was dort wuchs! Jetzt schaut mich eine braune Grasnarbe an, die nach Wasser und Leben schreit – und irgendwo stirbt eine Biene! Hauptsache ordentlich und gerade. Wie sang Marlene Dietrich damals schon: „Wann wird man je verstehn, wann wird man je verstehn?“