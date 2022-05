Leserbrief : Der großen Aufgabe durchaus gewachsen, nicht nur vielleicht!

Oper

Die Kritik von Martin Möller an der Trierer Premiere ist in vielen Teilen nicht nachvollziehbar: Was sich Marschallin und Octavian am Beginn der Oper nach einer Liebesnacht zu sagen haben, geht nicht unter, es entspricht genau dem, was der Librettist Hugo von Hoffmannsthal gedichtet hat und so kommt es auch an.