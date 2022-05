Leserbrief : Fast die Hälfte der Wahlberechtigten ist nicht zur Wahl gegangen

Wahl in Nordrhein-Westfalen

Zur Analyse der Wahlen in NRW werden viele mehr oder weniger kluge Erklärungsversuche geliefert. Ein Phänomen kommt dabei zu kurz: Fast die Hälfte der Wahlberechtigten ist gar nicht zur Wahl gegangen. Den weitaus größten Anteil an der „Nichtwählerpartei“ haben arme Bevölkerungsgruppen, soziale Randgruppen, Menschen aus bildungsfernen Schichten. In Problembezirken der Städte, in sozialen Brennpunkten von NRW haben teilweise unter 40 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Ein Alarmsignal für unsere Demokratie!