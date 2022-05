Ukraine-Krieg : Zum Glück haben wir noch die Nato

Ukraine-Krieg

Nun sollen 50 Flugabwehrpanzer „Gepard“ an die Ukraine geliefert werden. Aber selbst für die fünf Panzer, die im Moment lieferbar sind, fehlt es an Munition. Insgesamt rund 23.000 Schuss Munition sind vorhanden; der Verbrauch liegt bei 1100 Schuss je Minute. Sie wären nach einem kurzen Feuergefecht mit ihrer Munition am Ende und würden dann von den restlichen russischen Mig 29 vernichtet und verschrottet. Hier würde sich die Ausbildung nicht lohnen. Was für eine militärtaktische Glanzleistung der Bundesregierung! Zum Glück haben wir noch die Nato! Da lobe ich mir SPD-Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt (Verteidigungsminister in meiner Wehrdienstzeit), der uns mit dem Nato-Doppelbeschluss 40 Jahre Frieden gesichert hat. Auch damals wie heute mit Zustimmung der CDU im Bundestag, da Schmidt die eigene Kanzlermehrheit durch die SPD nicht sicherstellen konnte.