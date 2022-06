Leserbrief : Zahlen muss das letztlich alles der „kleine Mann“

Benzinpreise

Das was seit Jahrzehnten und insbesondere in den letzten Wochen beim Benzinpreis abgeht, kann man nur noch als schlechten Witz bezeichnen. Meiner Meinung nach haben hier die freie Marktwirtschaft, die Kartellhüter und die Regierung völlig versagt. Man könnte die befristeten Subventionen sowieso direkt den Mineralöl-Konzernen überweisen, denn seit die Subventionierung klar war, kannte der Benzinpreis nur eine Richtung – nach oben. Dabei ist gerade hier in Trier der Benzinpreis deutschlandweit fast am höchsten. Zudem wechseln die Benzinpreise täglich zigfach hin und her. Reine Abzocke! Man stelle sich vor, die Brötchen würden beim Bäcker je nach Kundenaufkommen und Uhrzeit mal mehr, mal weniger kosten – und das zehnmal am Tag. Dabei sind es immer die gleichen Brötchen beziehungsweise ist es immer das gleiche Benzin, das aus dem Vorratsraum beziehungsweise Erdtank kommt. Da lobe ich mir Luxemburg, wo der Benzinpreis einmal für den Tag zentral festgelegt wird. Weshalb Benzin in anderen EU-Ländern viel weniger kostet als bei uns, bleibt auch ein Rätsel. Zahlen muss das alles letztlich der „kleine Mann“ .