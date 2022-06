Leserbrief : Reformen

Staatsfinanzen

Sollten Sie noch nie etwas von dem Städtchen Prüm in der Eifel gehört haben, wäre das eine kaum entschuldbare Wissenslücke. Hier stand nämlich einst nicht nur eines der ältesten und reichsten Klöster in Deutschland, hier wurde mit der Reichsteilung von 855 auch Geschichte geschrieben, die Europa von Grund auf verändert hat.

Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf, und Deutschland hat nur noch sechs etwa gleich große Bundesländer, anstatt sechzehn. Der Länderfinanzausgleich entfällt, Ost und West verschmelzen. Viel weniger Wahlen und kürzere Entscheidungswege sind die Folge. Bei einem Abstimmungspatt entscheidet die Zahl der Einwohner. Niemand verliert dabei seine landsmännische Identität. In Bayern leben beispielsweise bisher Franken, Oberpfälzer und Schwaben, in Rheinland-Pfalz nicht nur Pfälzer und Rheinländer, sondern auch Eifler und Hunsrücker friedlich zusammen.

Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf, und es gibt nur noch 250 Wahlkreise, für die jeweils zwei Vertreter in den Bundestag und drei in die Landesparlamente einziehen. Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf, und die Landesbanken sind privatisiert. Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf, und die Regierung hat Subventionen abgebaut und Staatsbeteiligungen abgestoßen. Stellen Sie sich vor, das Bildungswesen und die Altersversorgung wurden grundlegend reformiert. Die Digitalisierung ist abgeschlossen. Stellen Sie sich vor, die Bevölkerung hat das alles in einem Referendum abgesegnet.