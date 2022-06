Leserbrief : Europas fehlende Geschlossenheit und Putins Art, die Schwächen der Anderen für sich zu nutzen

Ukraine-Krieg

Dem Westeuropäer erschließt sich Präsident Putins Denkweise im Ukraine-Krieg überhaupt nicht. Der russische Präsident nimmt billigend in Kauf, dass Tausende von Menschen sterben oder verwundet werden, Mütter mit ihren Kindern fliehen, ganze Städte und Industrieanlagen zu Mondlandschaften gebombt werden. All dieses, um sich einen Nachbarstaat zu unterwerfen, der ihn in keiner Weise bedrohte.