Leserbrief : Positive Stimmung im Stadion ist besonders vorbildlich

Fußball

Jetzt geht es in die Relegation. Was in den letzten Wochen passiert ist, kann man mit Worten kaum beschreiben. Es hat sich ein großes Team bei und im Umfeld von Eintracht Trier gefunden. Leider ist trotz der erfolgreichen Aufholjagd am Ende der direkte Aufstieg verwehrt geblieben.

Was ich sagen will: Man kann auf die Gesamtentwicklung in jeder Hinsicht sehr stolz sein. Vor allem die positive Stimmung im Stadion ist aktuell ganz besonders vorbildlich und allererste Sahne. In diesem Sinne wünsche ich der Eintracht ein krönendes Ende dieser Saison und die Rückkehr in die Regionalliga. „SVE, wir lieben dich, SVE, wir glauben an dich, SVE, wir bleiben dir treu ... und ma sinn erst freckt, wenn et neist mehr zu karamellen gitt.“