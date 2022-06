Leserbrief : Von den besten Energiequellen wird leider kaum gesprochen – Sparen und Bescheidenheit

Umweltschutz

Dem Verfasser des oben genannten Leserbriefes stimme ich nicht in jedem Punkt zu. Er und ich sind uns jedoch wohl einig, dass eine Pflanze, die über einen langen Zeitraum wächst und dann binnen kurzer Zeit verrottet oder verbrennt, einen Sauerstoff- beziehungsweise CO 2- Fußabdruck von null hat. Wir müssen uns also klar machen, dass eine global gleichbleibende Wald- beziehungsweise Grünfläche nur klimaneutral ist – die stattfindende Reduzierung der Flächen setzt jedoch enorme Mengen von CO 2 frei – wir machen den Wald also zum Klimakiller!