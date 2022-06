Leserbrief : Dem Patienten den Glauben an jegliche Hilfe vermitteln, die er benötigt

Dem Patienten den Glauben an jegliche Hilfe vermitteln, die er benötigt

Medizin

Großes Lob gebührt all denen, die sich dieses schwierigen Themas angenommen haben. Auch wenn alles inszeniert war, spiegelt es doch den Ernst der Situation wider. Gleich zu Beginn des Artikels wird einem 45- jährigen Patienten eine ungünstige Prognose seines Krankheitsverlaufs vermittelt – und, kaum zu glauben, dass er höchstens noch ein Jahr zu leben habe.

Selbst wenn Statistik und Erfahrung in vielen Fällen dafür sprechen, sollte man sich unbedingt mit Zeitangaben des Todes zurückhalten, auch wenn der Patient in seiner Not danach fragt. Zudem sind medizinische Fachausdrücke nur dort angebracht, wo sie auch verstanden werden.