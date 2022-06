Leserbrief : Beim Verfahren zur Neuberechnung der Grundsteuer vermisse ich jedes Einfühlungsvermögen

Grundsteuer

Aufgrund der Entwicklungen in den vergangenen Jahren habe ich Verständnis dafür, dass eine aktuelle Erfassung erfolgen sollte. Kein Verständnis habe ich allerdings dafür, in welcher Form dieses von den Grundstückseigentümer/innen verlangt wird. Zunächst wurden in einer öffentlichen Aufforderung hierzu der oder die Grundstückseigentümer zur Feststellungserklärung angesprochen. Über die Art und Weise, wie die Erklärung erfolgen soll, muss man die Behörde fragen, ob sie noch wissen, wie es an der Basis aussieht. Hier vermisse ich jedes Einfühlungsvermögen und glaube nicht mehr an unser gepriesenes Verwaltungs- und Staatssystem, da es nicht der Realität entspricht.