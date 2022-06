Leserbrief : Applaudieren reicht nicht!

Personalmangel in der Pflege

Wie krank unser Gesundheitssystem ist, durften wir in den letzten Monaten aufgrund mehrerer Krankenhausaufenthalte im Familien- und Freundeskreis feststellen. Während Gesundheitsminister Lauterbach auf Affenpocken und Corona-Wellen herumreitet, werden brennende Themen unseres Gesundheitssystems weiterhin ignoriert. Zu Beginn der Pandemie hat bereits sein Vorgänger Spahn großspurige Veränderungen, was Bezahlung und Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen angeht, angekündigt. Was ist seither passiert? Genau! Nichts! Auch Herr Lauterbach versprach bei Amtsantritt Verbesserungen. Nichts als politisch heiße Luft.