Bundeswehr

Das sogenannte Ringtauschgeschäft sieht bekanntlich vor, dass – allen voran Polen – auch Rumänien, Tschechien sowie zum Beispiel Griechenland (SPz) mit deutschen Panzern zu versorgen sind. Als Ausgleich für die Abgabe der Polen von 200 unmodernen Panzern sowjetischer Bauart an die Ukraine – wie dem über 45 Jahre alten T 72 – fordern, nicht etwa bitten oder erwarten die Hardliner um den Chef der Regierungspartei PiS-Chef, Jarosław Kaczynski, nun ausdrücklich die Lieferung der modernsten Version des Leo II A 7 V. Mit den angebotenen Leo I A 5 oder dem Leo II A 4 sei man nicht einverstanden. Friedrich Merz (CDU) schloss sich dieser Forderung an, um, wie er sagt, die Polen nicht zu enttäuschen. Wenn das kein Grund ist!

Nachdem die Bundesrepublik militärische Technik, darunter auch Panzerhaubitzen 2000 als weltweit modernstes Artilleriesystem, im Wert von vielen Milliarden unmittelbar in die Ukraine geliefert hat und weiter liefert, stellt sich mir die Frage: Was erhalten wir aus dem sogenannten Ringtausch zurück, wenn es denn einer sein will? Ist es das, was unsere Politiker darunter verstehen wollen? Ich sehe hier nur eine klandestine (Anm. der Red.: klandestin bedeutet geheim, heimlich) Modernisierung der Armeen osteuropäischer Nato-Partner zu Lasten der ohnehin längst maroden Bundeswehr und zu Lasten der deutschen Steuerzahler. Diese „Einbahnstraße“ sollte auch so dem Volk vermittelt werden und diesem nicht mit dem Begriff „Ringtausch“ Sand in die Augen gestreut werden.