Leserbrief : Müssen die Mitverantwortlichen der Energiekrise den Gürtel auch enger schnallen?

Energie

Als Putin 2014 die Krim überfallen hat, war die Empörung hier im Westen groß. Nur nicht groß genug, um ein Jahr später – im Übrigen mit ausdrücklicher Empfehlung von Vizekanzler Sigmar Gabriel – den größten deutschen Gasspeicher in Rehden durch die Betreibergesellschaft Astora samt Rohrnetz an Gasprom und somit an Russland zu verkaufen.

Was hat denn die Ex-Kanzlerin dazu gesagt beziehungsweise was sagt sie heute dazu? Müssen die auch den Gürtel enger schnallen – wie die Mehrheit ihrer Wähler heute? Aber wahrscheinlich treten sie und andere damalige Politgrößen eher in die Fußstapfen derer, die ihre nicht so „lupenreinen“ Regierungszeiten mit ins Grab nehmen. Siehe Schwarzgeld/Kohl.