Leserbrief : Erst denken, prüfen und dann sinnvoll handeln – es könnte klappen!

Neun-Euro-Ticket

Zum Artikel „Bahn schreibt wieder schwarze Zahlen“ (TV vom 29. August):

Neun-Euro-Ticket – günstig? Wer seine Meinung dazu öffentlich äußern möchte, sollte vorher einmal mit dem Neun-Euro-Ticket auf einer längeren Strecke unterwegs gewesen sein. So nutzte ich die Bahn auf der Strecke Trier–Mannheim. Schon nach dem dritten Halt in Mettlach war der Zug überfüllt. In Saarbrücken war er so voll, dass der Zugführer eine Durchsage machte mit folgendem Inhalt: Alles aussteigen, der Zug endet hier!

Etwas verwundert wollte ich aussteigen, als ich beobachtete, dass nur wenige ausstiegen, viele aber zustiegen. Ab jetzt war der Zug total überfüllt, überall saßen und standen die Menschen eng gedrängt. An jedem Bahnhof stiegen nur wenige aus, viele quetschten sich rein. Die Aufforderung des Zugführers war wahrscheinlich eine Verzweiflungstat. Er war allein verantwortlich. Ein Zugbegleiter, der hilfreich bei Störungen gewesen wäre, hätte ja auch bezahlt werden müssen und kaum eine Chance gehabt, sich durch die Menge zu drängen. Der Zug war so voll, dass selbst das Aussteigen äußerst schwierig war. An einen echten Notfall durfte man an diesem Tag gar nicht denken.

Wer ist hierfür verantwortlich – die Politik, die Bahn, der Reisende? Unter den Reisenden gibt es auch Leute, die nicht nur zum Vergnügen verreisen. Sie können nicht einfach aussteigen. Wer übernimmt die Verantwortung für das Chaos? Der Zugführer, der selbst äußerst belastet ist, kann dafür nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Politiker und die Verantwortlichen der Bahn versetzen hier Menschen in äußerst gefährliche Situationen. Da fallen mir die Feuerwehr und das Gesundheitsamt ein. Wo ist in diesen Zügen der Rettungsweg (Brandschutz), wo die Möglichkeit, Abstand zu halten, besonders in Zeiten der Pandemie? Reisende können sich noch nicht einmal durch den Kauf eines teureren Tickets vor solchen Situationen schützen. Die Situation war im Erste-Klasse-Wagen genauso wie in den anderen Waggons.