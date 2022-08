Leserbrief : Der alte Mann und die Zeit: Über Wohlstand, Armut und den Raum dazwischen

Energiesparen

Altglas wird mit Gas bis zur Flüssigkeit auf 1500 Grad Celsius erhitzt, und neue Flaschen werden gegossen. Holländische Treibhaus-Tomaten sind nach 2000 Kilometern auf den Märkten im sonnenverwöhnten Italien billiger. Wurst im Naturdarm – dieser Naturdarm von deutschen Schweinen wird in China geputzt und hat 15.000 Kilometer hinter sich. Im gleichen Container kommen die Gläser mit den schönen Champions, die in chinesischen Treibhäusern auf Schweinemist am schnellsten wachsen.

Diese Liste kann man beliebig verlängern und erinnert an Notwendigkeiten zum Klimaschutz. Wirksame Maßnahmen werden von der Industrie mit der Drohung „Verlust von Arbeitsplätzen“ ausgebremst. Am lautesten sind jene Industriezweige, die einstellige Zuwachsraten als schlechtes Jahr bezeichnen.

Die Politik folgt gehorsam der Industrie, und kleine kosmetische Maßnahmen werden als großer Wurf dargestellt. Unser Planet wird nicht untergehen, aber er wird sich selber helfen. Wenn in Afrika Millionen verhungern, weil fehlender Regen in anderen Teilen der Welt Flusstäler füllt, dass nur noch Kirchtürme aus dem Wasser ragen, ist es zu spät.

Wir, die Kriegskinder, können nur schwer verstehen, warum die Politik der Gesellschaft nicht vermittelt, dass es zwischen Wohlstand und Armut eine Zwischenstation gibt. Bevor die Industrie das Kochen übernahm, waren die heute verspotteten Heimchen am Herd die wichtigsten Personen im Haus. Ohne per Knopf die vorgeschriebene Temperatur einzustellen, konnten sie mit Brennholz richtig kochen. Aus dem, was auf unserem Boden gewachsen ist, sind wohlschmeckende Mahlzeiten entstanden. Wer beim Benzinpreis an die gute alte Zeit denkt, sollte auch an den Beginn des Wirtschaftswunders Anfang der Fünfziger denken. Der Stundenlohn eines Facharbeiters war 51 Cent und ein Liter Benzin kostete 27 Cent. Eine Arbeitsstunde reichte nicht für zwei Liter Benzin.