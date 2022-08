Leserbrief : Politiker auf der Suche nach Aufmerksamkeit

Freie Wähler

Was die Freien Wähler wie eine Lisa-Marie Heckel oder einen Herrn Streit umtreibt, bleibt für mich eigentlich kein Geheimnis. Es sind ehemalige Kommunalpolitiker, die immer viel Aufmerksamkeit und Zuspruch in der Bevölkerung hatten. Nun sitzt man im Landtag und hat so gut wie keine Aufmerksamkeit mehr. Nur so lassen sich solche in der letzten Zeit gestellten Anfragen dieser aus meiner Sicht doch so gelangweilten Abgeordneten erkennen. Einige richtig gute Anfragen könnte man zum Krankenkassensystem, zum Medizinischen Dienst und allem, was damit zusammenhängt, stellen. Das interessiert die Bevölkerung wirklich.