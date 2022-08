Leserbriefe : Es geht vor allem um die Sicherheit der Stromversorgung in den sonnenarmen Monaten

Energiepolitik

Was für eine erfreuliche Meldung! Leider erfährt der Leser nicht, ob die Eifelsonne das auch an jedem der so vielen trüben Wintertage schafft oder ob hier lediglich gemeint ist, dass die Eifelsonne im ganzen Jahr zusammengerechnet soviel Strom liefert wie 60.000 Haushalte pro Jahr verbrauchen. Wenn Letzteres zutrifft, sollte es auch klar kommuniziert werden. Dass im Sommer viel Strom aus Sonnenenergie gewonnen werden kann, ist bedauerlicherweise irrelevant für die Sicherheit der Stromversorgung in den sonnenarmen Monaten, in denen der Energiebedarf am höchsten ist. Ähnliches gilt für die zurzeit tagtägliche Berichterstattung zum Thema Windenergie (zuletzt: siehe obengenannten Artikel). Auch hier erhält der Leser keine differenzierten Aussagen zur Energieproduktion, sondern nur Jahresbilanzen, die angeben, wie viel Megawatt in Rheinland-Pfalz pro Jahr bereits erzeugt beziehungsweise noch angestrebt werden. Auch hier stellt sich die Frage, was nützt die hohe Energieausbeute der rund 50 windreichen Tage im Jahr für die Sicherheit der Energieversorgung im Winter, wenn in unserer Region oft wochenlange Flaute herrscht?