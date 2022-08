Leserbrief : Der Friede muss bewaffnet sein!

Ukraine-Krieg

Nach dem brutalen Aufwachen aus naiven Träumen verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz im Februar eine „Zeitenwende“, in der in den kommenden Jahren der reguläre Verteidigungsetat von rund 50 Milliarden Euro deutlich aufgestockt und die marode Bundeswehr einmalig mit einem Ausstattungsvolumen von 100 Milliarden Euro „Sondervermögen“ mit neuen Waffensystemen ausgerüstet werden soll. Doch nicht nur die enorme Summe für die verteidigungsunfähige Bundeswehr gehört zur Notwendigkeit, sondern auch die Frage, ob unser Land nach der veränderten Lage in diesen kritischen Zeiten in wichtigen Positionen über fähige Politiker verfügt.