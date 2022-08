Leserbrief : Fallpauschalen und zu viel Bürokratie: Der Fehler liegt im System

Personalmangel an Kliniken

Wundert sich da jemand, warum privatwirtschaftlich arbeitende Gesundheitskonzerne so herrlich expandieren und Gewinne ausweisen? Warum in diesem Hamsterrad qualifiziertes Personal seit 20 Jahren kaputtgespart wird, Stationen immer knapper besetzt und zunehmend weniger aufwendig ausgebildete Hilfskräfte eingestellt werden? Gleichzeitig mussten, vor dem realen Risiko von Klinikinsolvenzen, die Zahlen abrechenbarer Leistungen, Operationen und Eingriffe aller Art gesteigert werden, sodass Deutschland weltweit Spitzenreiter bei Herzkatheter-Untersuchungen, Gelenkersatz und Wirbelsäulenoperationen wurde.

Der daraus resultierende Stress hat viele Pflegende aus dem Beruf oder in Teilzeitbeschäftigung getrieben. Gegenwehr, wie beim eben beendeten Streik der Kolleg*innen in den NRW-Universitätskliniken, führt immerhin zu Teilerfolgen. Leider ist es in Rheinland-Pfalz nicht einfach, Kolleg*innen aus der Pflege für die Gewerkschaft zu gewinnen, was unter anderem auch an der Zwangsmitgliedschaft in der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz liegt.