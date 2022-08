Leserbrief : Ein gänzlich anderer, ökologisch wirksamer Umgang mit Trink-, Regen- und Schmutzwasser ist geboten

Klimaschutz und Wasserwirtschaft

Seit 30 Jahren münden all unsere Dachflächen in zwei Zisternen. So bunkern wir sieben Kubikmeter Regenwasser. Das reicht gartentechnisch von gut bis knapp, im Sommer. Der Überschuss im Winter versickert ökologisch im Erdreich. Obwohl wir so keine Kanalisation belasten, keine Regenrückhaltung durch die VG benötigen, zahlen wir Regenwassergebühr, 175 Euro jährlich. Obigen Überschuss könnten wir noch ökologischer, trinkwassersparend, für die Klospülung nutzen, mit Regenwasserzähler zwecks Abwassergebühr. Trinkwasser im Garten nutzen wir nur für zwei Vogeltränken.