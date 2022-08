Leserbrief : Dem Temperaturanstieg kann nur durch eine Änderung unserer Lebensgewohnheiten begegnet werden

Klimawandel

Zum Artikel „Rotkehlchen und Rotschwänzchen machen sich rar im Land“ (TV, 23. Mai) sowie „Triebwerksprobleme: Warum ein Flieger über der Region Kerosin abgelassen hat“ (TV, 18. August):

Es wurde berichtet, dass in diesem Jahr mehr Vögel und mehr Insekten vorhanden seien. Ich denke, wer die Natur etwas beobachtet, kann dem nur zustimmen.

Im Artikel wurde der milde Winter als Ursache genannt. Aber milde Winter gab es in den vergangenen Jahren schon mehrmals, ohne dass in deren Folge Vögel und Insekten gehäufter auftraten. Medien und Wissenschaft haben für deren Rückgang vor allem die Landwirtschaft verantwortlich gemacht.

Demnach wäre für die Zunahme auch die Landwirtschaft verantwortlich. Die Art der Landbewirtschaftung hat sich in den beiden letzten Jahren aber nicht verändert. Sie hat sicherlich auch ihren Anteil am Rückgang von Vögel und Insekten, vielleicht aber nicht in dem Ausmaß, wie immer behauptet wird. Was war denn anders in den beiden vergangenen Jahren? Es gab – vor allem coronabedingt – weniger Verkehr – auf Straßen, auf Schienen und in der Luft. Möglicherweise unterschätzen wir die Auswirkungen des Verkehrs auf Vögel und Insekten.

Jedes tote Insekt auf Kühlergrill und Windschutzscheibe kann sich nicht mehr vermehren. Je schneller die Fahrt, desto mehr tote Insekten. Wie viele Vögel und Insekten fallen einer schnellen ICE-Fahrt zum Opfer? Keine Aussagen hört man dazu, wie viele Vögel und Insekten im Flugverkehr bei Start und Landung getötet werden. Allgemein wird der Luftverkehr, was die Wirkung auf das Klima betrifft, von der Wissenschaft (bis auf wenige Ausnahmen) mit Samthandschuhen angefasst.

Das Flugzeug befördert klimarelevante Gase in hohe Schichten, wobei ich mich als Laie frage, wie meine Auto-Abgase dorthin gelangen, besonders bei regnerischer Witterung. Schließlich stehen auf dem Erdboden Pflanzen, die CO 2 aufnehmen. Manche tropische Nacht im Sommer haben wir auch der an den Himmel gezauberten Flugzeugbewölkung zu verdanken. Wenn morgens um 6 Uhr noch 20° C gemessen werden, sind am Tag 30° C schnell erreicht.