Leserbrief : Wann endlich wird Erdogan in seine Schranken verwiesen?

Erdogan und die geplante Nato-Erweiterung

Zum Leserbrief (TV vom 18./19. Juni) „Der Putin der Nato“ über Erdogan und die geplante Nato-Erweiterung:

Ich stimme dem Leserbriefschreiber voll zu. Ich arbeite seit 42 Jahren für Menschenrechte und war unter anderem 14 Mal in Flüchtlingslagern in Kurdistan, in der Türkei und im Irak. Ich verstehe überhaupt nicht, dass die Nato nicht eingreift, um das Morden und Foltern von Erdogan im Irak und Syrien zu beenden.

Wir von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte haben in einem Flüchtlingslager im Nordirak die Bomben zehn Kilometer entfernt von Erdogan gehört – immer mit seinem Argument, die PKK zu vernichten. Er ließ Bomben im Shingal, das Gebiet der Eziden (Anm. der Red: auch Jesiden genannt, einer religiösen Minderheit, die Shingal überwiegend besiedeln) in Kurdistan-Irak, auf ein Krankenhaus und Schulen werfen (Anm. der Red.: Der Status von Shingal ist nicht geklärt. Das Gebiet ist seit Jahren immer wieder umkämpft. Seit Mai 2022 gibt es dort Kämpfe der irakischen Armee gegen die jesidische Miliz der Widerstandseinheiten von Shingal, YBS). Jeden Tag wird vergewaltigt und gemordet – die Nato schaut zu. Es kann doch nicht sein, dass so ein Unrechtsstaat Mitglied der Nato ist. Wir haben das neu eröffnete Flüchtlingslager Bardarash in Kurdistan-Irak besucht, als Erdogan die Kurden, Eziden, Christen und andere in Syrien verjagte. Es kamen innerhalb kürzester Zeit Tausende Flüchtlinge nur mit ihren Kleidern auf dem Körper an; die türkischen Söldner hatten alles geklaut. Die Frauen waren vergewaltigt und gefoltert, die Männer gefoltert worden. Es herrschte Chaos im Lager, es gab fast nichts zu essen.