Leserbrief : Der Missbrauchsskandal kann aber nur in vollständiger Unabhängigkeit von kirchlichen Institutionen aufgeklärt werden

Der Missbrauchsskandal kann aber nur in vollständiger Unabhängigkeit von kirchlichen Institutionen aufgeklärt werden

Missbrauchsskandal

Im TV vom 21. Juni 2022 wird auf Seite 2 umfangreich über das neu erstellte Gutachten zum Missbrauchsskandal im Bistum Münster berichtet. Dort hat ein fünfköpfiges Team, bestehend aus drei Lehrstuhlinhabern und zwei Assistenten, in über zweijähriger Arbeit den Missbrauch im Bistum Münster erforscht. In Trier ist zur Aufklärung des sexuellen Missbrauchs vom Bistum eine Kommission berufen worden. Sprecher ist Prof. Gerhard Robbers. Die Kommission hat sieben Mitglieder und tagt einmal monatlich.

Meines Erachtens ist die Kommission zur Aufklärung des Missbrauchs im Bistum Trier nicht geeignet. Zwar ist mit Prof. Robbers, den ich persönlich schätze, eine integre und qualifizierte Persönlichkeit als Sprecher berufen worden. Die Kommission ist aber aus meiner Sicht sachlich nicht in der Lage, die notwendige Aufklärung zu leisten.

Hierzu muss man tief in den Kosmos der katholischen Kirche eindringen, um die ‚Wahrheit ans Licht zu bringen‘. In Münster wurden etwa 600 Opfer befragt und etwa 5700 Einzeltaten untersucht. Rund 1000 Einzelakten waren Gegenstand des Gutachtens, die teilweise über 100 Blätter umfassten. Eine vergleichbare Tätigkeit kann die Kommission in Trier nicht leisten. Erforderlich ist die Beleuchtung der sozialen, strukturellen und systematischen Zusammenhänge des Missbrauchs.