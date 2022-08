Leserbrief : Frauen  spielen eine wichtige Rolle

Frauen in der Kirche

Frauen sollen zum Priestertum nicht bestimmt sein. Aber sie haben doch seit Beginn des Christentums eine wichtige und besondere Rolle dort gespielt, ich denke dabei an die Ordensfrauen oder an ihre Arbeit in der Caritas. Europa hat seine Kultur, unter anderem einige Hochschulen und Universitäten, dem Christentum beziehungsweise Klostergründungen zu verdanken.