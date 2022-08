Leserbrief : Der Planet schützt uns vor dem Weltall, wir ihn aber nicht vor uns

Klimawandel

Zu den Artikeln „Bauern fordern: Lebensmittel müssen noch teurer werden“ und „Weizen, Gerste, Roggen: Warum Bauern mehr Getreideanbau fordern“ (beide im TV vom 15. Juni) sowie weiteren Artikeln zum Themenbereich Landwirtschaft/Klimawandel:

Früher war die Erderwärmung eine Ideologie mit klar definierten Parteigrenzen. Die heutige Glamour-Elite der Öko-Grünen und Bio-Yuppis sind nicht mehr vergleichbar mit den Wollsocken-Müsli-Vertretern von damals. Anton Hofreiter fordert eine Reduzierung der Fleischproduktion in Deutschland. Fleischprodukte seien ursächlich verantwortlich für Hungerkrisen in den ärmeren Ländern und für den CO 2- Anstieg.

Wir würden 58 Prozent des Getreides für Viehfutter nutzen, aber nur 20 Prozent für die menschliche Ernährung. Er verschweigt, dass gerade die Nutztierhaltung viele Menschen ernährt. Die Produkte Fleisch, Eier, Butter und Käse haben einen hohen Nährwert. Das wird leider von den Weltrettern immer verschwiegen. In allen Statistiken wird die Nutztierhaltung als Klimakiller angeprangert.

So schreibt der „Science American“: „Die Rodung der Regenwälder für Nutzviehhaltungen setzt mehr Co 2 frei als alle Autos und LkWs der Welt zusammen.“ Eine aktuelle Studie der Johns Hopkins University hält fest: „Halten die Trends beim Konsum von Fleisch und Milchprodukten an, wird die mittlere Temperatur um mehr als zwei Grad ansteigen, auch dann, wenn alle Emissionen in allen nicht landwirtschaftlichen Bereichen fallen.“

Nun erhebt sich die Frage: Ist die Nutzviehhaltung ein Verursacher des Klimawandels oder der Verursacher? Es hat 200.000 Jahre gedauert, bis die Weltbevölkerung die erste Milliarde erreichte, aber nur 200 Jahre bis zur siebten Milliarde.

Im fernen Osten, Südostasien und auf dem Indischen Subkontinent wird allein der Zuwachs bis 2050 höher sein als die Zahl der Menschen, die dann in Europa leben werden. Irgendwann ist unsere Erde viel zu klein, und unsere Ressourcen werden dahinschmelzen.

Mindestens 30.000 Kilometer muss man von der Erde entfernt sein, um sie als den schönsten Planeten unseres Sonnensystems zu erkennen. Der Astronaut Ron Garan beschreibt diese erstaunliche, zerbrechliche Oase, die uns vor dem rauen Weltall schützt. Welch ein Widerspruch, dass der Planet uns vor dem Weltall schützt, wir ihn aber nicht vor uns.

Militante Veganer fordern von jedem Verzicht aufs Auto, Flugreisen vermeiden, pflanzlich ernähren, weniger Kinder kriegen. Wenn diese aggressive Militanz weiterhin so zelebriert wird, bekomme ich ein schlechtes Gewissen beim Kauf eines Steaks ohne Bio-Zertifizierung. Es fällt offenbar niemandem schwer, in unserer CO 2 -basierenden Gesellschaft zu leben mit all den Nachteilen wie extremen Wetterphänomenen und so weiter. Nur höhere Versicherungsprämien für Elementarschäden lassen uns aufhorchen.