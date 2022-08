Leserbrief : Mehr Naturschutz statt ständiger Profitmaximierung

Landwirtschaft

Durch seine zahlreichen Verwaltungs- und Aufsichtsratsposten in der Agrar-Großindustrie, in der Zuckerrüben-Industrie, in der Agrarchemie-Industrie, in der Futtermittel-Industrie macht sich Herr Rukwied für eben all diese Industriezweige stark. Das Nachsehen hat der kleinere bäuerliche Familienbetrieb.