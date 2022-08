Leserbrief : Bürgernähe sieht ganz anders aus

Grundsteuer

Ich kann diesem Leserbrief zu 100 Prozent zustimmen. Bürgernähe sieht ganz anders aus. Jeder, der im Internet etwas verkaufen will, muss mindestens zwei Zahlungsmethoden anbieten. Unser Finanzamt macht es sich ganz einfach und bietet nur Elster an und nur mit Ausnahme per Formular und auf Antrag.