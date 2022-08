Leserbrief : Missbrauchsskandal: Umgang der Medien mit den Kirchen ist überzogen

Missbrauchsskandal

Am 14. Juni wurde an exponierter Stelle auf der Titelseite des TV der vor 15 Jahren verstorbene Trierer Exbischof Spital mit der Missbrauchsproblematik in Münster in Verbindung gebracht. Ich musste sofort an den Papst Formosus denken, dessen Skelett man im Jahre 897 aus dem Grab holte, es auf den Papstthron setze und darüber richtete. Kürzlich begegnete ich einem Priester in Trier, und mir schoss unwillkürlich die Frage durch den Kopf, wie viele Messdiener der wohl schon missbraucht hat.