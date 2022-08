Leserbrief : Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte ist ein guter Denkanstoß

Biosprit

2,4 Millionen Tonnen Futter- und Lebensmittel werden in Deutschland eingesetzt, um Kraftstoff-beimischung zu produzieren. 2,4 Millionen Tonnen: Klingt bombastisch! Aber so, zusammenhanglos in den Raum gestellt, ist das eher Effekthascherei, ja systematische Desinformation von Amts wegen. Die Verwendung von Lebensmitteln und Lebensmittelvorprodukten (Futter) für Biokraftstoff muss sicher kritisch betrachtet werden. Hierfür Regenwälder abholzen und riesige Monokulturen anlegen, das ist schlicht abzulehnen.