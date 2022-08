Leserbrief : „America first“ kann keine Blaupause für Deutschland sein

Krieg und Wirtschaftspolitik

In zwei Leserbriefen – „„Die verfehlte Politik hat uns klargemacht, wie nahe wir in Deutschland vor dem Bruchpunkt stehen“ und „Heulen und Zähneklappern“ – wird das propagiert, weiter so und durch. Ich frage mich, wollen wir das denn wirklich? Was interessiert mich das Unrecht in der Welt?