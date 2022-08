Leserbrief : Das vitale Grundbedürfnis der Gesellschaft ist Überleben

Energiekrise und Wirtschaftspolitik

Welch eine Diskrepanz! Beim Lesen der oben genannten Leserbriefe ist mir aufgefallen, dass ein Leserbriefschreiber aus Schweich wohl nicht auf dem gleichen Planeten lebt wie die Leserbrief-Schreiber aus Trier und Welschbillig. Während zwei Leserbriefschreiber die ganz konkreten Probleme des Überlebens der Menschheit auf diesem unserem einzigen Planeten beschreiben und die Fehler und Versäumnisse zahlreicher politischer Entscheidungsträger in Bund, Kommunen, Gemeinden, Städten (ja auch Kleinstädte wie Wittlich zähle ich dazu) beschreiben, wähnt sich ein Leserbriefschreiber in einer ideologisch geprägten Politik, die gegen die vitalen Grundbedürfnisse der Gesellschaft steht. Er befürwortet Atomkraftwerke, LNG-Terminals und Kohlekraftwerke. Also genau all die Technologien, die die Menschheit an den Abgrund des Überlebens gebracht haben.