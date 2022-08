Leserbrief : Über die gesicherte Leistung wurde nichts gesagt

Energie

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Herbert Dratschmidt

Zu den Artikeln „Zeit, dass sich was dreht: Zu wenig neue Windräder im Land“ und „Eifelsonne liefert Strom für 60.000 Haushalte“ (TV, 6./7. August):

Die in den beiden Artikeln genannten Zahlen über die derzeitigen Zubau- und Ausbauziele der Windenergie beziehungsweise Photovoltaik (PV) lassen den Leser leider im Unklaren über die tatsächlichen Möglichkeiten, die diese beiden Energiequellen bieten. Es wird hier in der Regel von installierter Leistung gesprochen. Was dabei aber meines Erachtens leider unerwähnt bleibt, ist die Tatsache, dass diese Werte rein gar nichts mit einer gesicherten Leistung zu tun haben.

Das bedeutet praktisch, dass selbst wenn wir über das Jahr gerechnet 200 Prozent unseres Strombedarfs mit diesen Quellen produzieren würden, nicht gewährleistet ist, dass zu jeder Zeit immer genug Strom im Netz ist.

Als Betreiber einer privaten PV-Anlage kenne ich die saisonalen und täglichen Schwankungen nur zu gut. Wenn zum Beispiel im Winter der Strombedarf im Haus oder für eine Wärmepumpe am größten ist, produziert eine solche Anlage nur zehn Prozent der Strommenge, die in einem Sommermonat anfällt. Ganz zu schweigen von den Tagen, wo die Ausbeute gegen Null geht. Ähnliches gilt auch für eine so stark schwankende Energiequelle wie der Windenergie.

Auf der Seite der Bundesnetzagentur (Smard.de) kann man quasi online die erzeugten Strommengen der einzelnen Energieträger sehen. Dort findet man etliche Tage im Jahr, an denen die 30.000 Windturbinen an Land und auf See nicht mal die Strommenge eines einzigen konventionellen Großkraftwerks erzeugen.